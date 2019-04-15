В сети появилось раритетное видео того, как Зеленский к Путину просился

https://racurs.ua/n120774-zaberite-menya-i-ukrainu-hotya-by-za-dolgi-raritetnoe-video-togo-kak-zelenskiy-k-putinu-prosilsya.html

Ракурс

В сети появилось раритетное видео с записью выступления команды «95 Квартал», в котором ее тогдашний капитан, а ныне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский просит у президента РФ забрать его в Россию за долги.

На видео в Фейсбук Зеленский перебивает других игроков своей команды и обращается к Владимиру Путину, который, кстати, находился среди зрителей шоу.

«Я сейчас обращусь к человеку, от которого зависит моя судьба. Да что там — судьба всей Украины», — заявил Зеленский и после паузы продолжил: «Владимир Владимирович, заберите меня. Ну хотя бы за долги, я вас очень прошу».

Путин после этой шутки сдержанно улыбнулся.