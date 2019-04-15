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Ракурс
В сети появилось раритетное видео того, как Зеленский к Путину просился

Заберите меня и Украину хотя бы за долги: раритетное видео того, как Зеленский к Путину просился

15 апр 2019, 16:13
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В сети появилось раритетное видео с записью выступления команды «95 Квартал», в котором ее тогдашний капитан, а ныне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский просит у президента РФ забрать его в Россию за долги.

На видео в Фейсбук Зеленский перебивает других игроков своей команды и обращается к Владимиру Путину, который, кстати, находился среди зрителей шоу.

«Я сейчас обращусь к человеку, от которого зависит моя судьба. Да что там — судьба всей Украины», — заявил Зеленский и после паузы продолжил: «Владимир Владимирович, заберите меня. Ну хотя бы за долги, я вас очень прошу».

Путин после этой шутки сдержанно улыбнулся.

Источник: Ракурс


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