Отравление произошло в школе Черкасс. Фото: 18000.com.ua

https://racurs.ua/n120775-otravlenie-v-cherkasskoy-shkole-iz-ballonchikov-raspylili-slezotochivyy-gaz-postradali-75.html

Ракурс

Массовое отравление школьников неизвестным веществом произошло 15 апреля в Черкассах.

Отравились 75 учеников школы № 1. В Черкасскую областную детскую больницу госпитализировали 38 детей, еще 37 получили медицинскую помощь амбулаторно. Об этом сегодня в Facebook сообщило Министерство здравоохранения со ссылкой на Центр экстренной медицины и медицины Черкасс.

Отмечается, что состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают, как легкое. Еще 15 человек находятся в состоянии средней тяжести.

Местные СМИ пишут, что сегодня в гардеробной школы распылили несколько баллончиков со слезоточивым газом. Как рассказал заместитель мэра Черкасс Игорь Волошин, школьники начали кашлять, глаза детей начали слезиться. Пострадавшие жаловались на боль в горле.

Правоохранители должны выяснить все обстоятельства происшествия. По одной из версий, слезоточивый газ могли распылить дети.

Напомним, 4 апреля в Хмельницком произошло массовое отравление детей. В местную инфекционную больницу попали 24 ребенка. Пострадавшие употребляли молочную продукцию с кухни при Хмельницкой городской детской больнице.