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НАБУ подозревает чиновников Госбюро расследований в возможной государственной измене. Фото: УНИАН

НАБУ подозревает чиновников Госбюро расследований в возможной государственной измене

15 апр 2019, 14:02
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает чиновников Государственного бюро расследований в возможной государственной измене. По данному факту открыто уголовное производство.

Расследование началось 29 марта согласно решению Соломенского райсуда столицы, а затем 1 апреля материалы передали Специализированной антикоррупционной прокуратуре, чтобы там определили подследственность. В НАБУ отмечают, что возможные преступления не относятся к компетенции бюро. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает «Громадське».

Уголовное производство открыли по ст. 111 (госизмена), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и ч. 3 ст. 382 (неисполнение судебного решения) УК Украины.

Проанализировав материалы, в САП приняли решение передать расследование Службе безопасности Украины.

Госбюро расследований приступило к работе в конце ноября прошлого года, а его служащие вступили в должность в середине августа.

Ранее сообщалось, что главреду РИА «Новости-Украина» Кириллу Вышинскому, которого подозревают в госизмене, продлили меру пресечения до 24 мая.


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