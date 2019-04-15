Девальвация и умеренный рост ВВП — новый рейтинг Украины от S&P

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Ракурс

Прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2019 год сохранился на уровне 2,5% при девальвации гривны к курсу 28,6 грн за дол.

О таком прогнозе развития экономики Украины сообщило международное рейтинговое агентство S&P.

В S&P предполагают, что к 2022 году рост реального ВВП (с учетом уровня инфляции) составит в среднем около 3%. Например, в 2020 году прогнозируют, что экономика Украины вырастет на 2,8%, а в 2021—2022 годах — на 3% ежегодно.

Относительно курса гривны, то национальная валюта к концу 2019 года девальвирует до уровня 28,6 грн за долл., а до конца 2020 года — до 29,5 грн за долл. В конце 2022 года прогнозируется курс на уровне 30,5 грн за долл.

S&P ожидает сокращения резервов Национального банка до 19,9 млрд долл. в текущем году и до 17,6 млрд долл. в 2022-м.

Эксперты S&P считают, что для ускорения роста Украине необходимо привлекать больше прямых иностранных инвестиций. Этот процесс сейчас сдерживает слабое кредитования со стороны банковского сектора. Например, с начала войны в Украине реальный рост кредитования частного сектора сократился на 65%.

После проведения президентских и парламентских выборов в S&P советуют заключить новое, более жесткое по отношению к реформам соглашение с МВФ.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в конце 2018 года предполагало, что украинская национальная валюта продолжит девальвировать в 2019 и 2020 годах.