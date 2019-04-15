Девальвація і помірне зростання ВВП — новий рейтинг України від S&P

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Прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2019 рік зберігся на рівні 2,5% при девальвації гривні до курсу 28,6 грн за дол.

Про такий прогноз розвитку економіки України повідомило міжнародне рейтингове агентство S&P.

В S&P припускають, що до 2022 року зростання реального ВВП (з урахуванням рівня інфляції) становитиме в середньому приблизно 3%. Наприклад, у 2020 році прогнозують, що економіка України зросте на 2,8%, а у 2021−2022 роках — на 3% щорічно.

Щодо курсу гривні, то національна валюта до кінця 2019 року девальвує до рівня 28,6 грн за дол., а до кінця 2020 року — до 29,5 грн за дол. У кінці 2022 року прогнозується курс на рівні 30,5 грн за дол.

S&P очікує скорочення резервів Національного банку до 19,9 млрд дол. у поточному році і до 17,6 млрд дол. у 2022-му.

Експерти S&P вважають, що для прискорення зростання Україні необхідно залучати більше прямих іноземних інвестицій. Цей процес нині стримує слабке кредитування з боку банківського сектору. Наприклад, від початку війни в Україні реальне зростання кредитування приватного сектора скоротилося на 65%.

Після проведення президентських та парламентських виборів в S&P радять укласти нову, більш жорстку щодо реформ угоду з МВФ.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings наприкінці 2018 року припускало, що українська національна валюта продовжить девальвувати в 2019 і 2020 роках.