Российские паспорта хотят выдавать жителям ЛДНР по упрощенной процедуре. Фото: Digital.Report

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Получать гражданство России в упрощенном порядке хотят позволить жителям оккупированных территорий Донбасса.

Глава РФ Владимир Путин подпишет соответствующий указ после второго тура выборов президента Украины. Утверждается, что вопрос уже полностью обработан, осталось только проставить подпись в документе. Об этом 15 апреля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимные источники в государственных структурах России.

По словам руководителя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, Путин ждет заявления нового президента Украины по урегулированию ситуации на востоке Украины. Парламентарий добавил, что ранее в России приняли поправки в закон «О гражданстве РФ», которые позволили главе государства определять категории иностранцев, которые могут получать российское гражданство по упрощенной процедуре.

Издание РБК пишет, что жители самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики смогут получать российские паспорта без обязательных испытаний и соблюдений требования о проживании в стране более пяти лет. Желающим получить гражданство РФ нужно иметь при себе так называемые паспорта ЛНР или ДНР и сдать паспорт Украины.

Напомним, зимой в Польше вспыхнул скандал, связанный с бывшим украинским футболистом, а теперь кандидатом в сборную Польши Тарасом Романчуком. Спортсмена, получившего польский паспорт, обозвали бандеровцем и крашеным лисом.