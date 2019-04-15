Пожар в Нотр-Дам де Пари. Фото: Le Figaro

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Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел, вероятно, из-за работы по реставрации здания.

Для строительных работ были сооружены строительные леса, высота которых достигала 100 м. Об этом 15 апреля сообщает издание Cnews, ссылаясь на парижских пожарных.

Тем временем из-за масштабного пожара в Соборе Парижской Богоматери рухнул шпиль. На место происшествия выехал президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что собор реставрируют, вблизи стен здания были установлены строительные леса. В апреле строители вели работы на крыше здания, пытаясь восстановить исторический облик шпиля.

Напомним, 15 апреля в Париже произошел масштабный пожар: огонь охватил здание Собора Парижской Богоматери. Над храмом виднеется столб дыма, который поднимается над зданием.