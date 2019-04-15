Пожежа в Нотр-Дам де Парі. Фото: Le Figaro

https://racurs.ua/ua/n120788-ryatuvalnyky-nazvaly-prychynu-pojeji-v-sobori-paryzkoyi-bogomateri-foto-translyaciya.html

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Пожежа в Соборі Паризької Богоматері сталась, ймовірно, через роботи з реставрації будівлі.

Для будівельних робіт були споруджені будівельні риштування, висота яких досягала 100 м. Про це 15 квітня повідомляє видання Cnews, посилаючись на паризьких пожежників.

Тим часом через масштабну пожежу в Соборі Паризької Богоматері звалився шпиль. На місце надзвичайної події виїхав президент Франції Еммануель Макрон.

Раніше повідомлялося, що собор реставрують, поблизу стін будівлі були встановлені будівельні риштування. У квітні будівельники вели роботи на даху будівлі, намагаючись відновити історичний вигляд шпиля.

Нагадаємо, 15 квітня в Парижі сталася масштабна пожежа — вогонь охопив будівлю Собору Паризької Богоматері. Над храмом видніється стовп диму, який піднімається над будівлею.