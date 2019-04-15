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Ракурс
Верка Сердючка станет гостем нынешнего Евровидения. Фото: Persona.TOP

Евровидение 2019: в Тель-Авиве выступит Верка Сердючка (ФОТО)

15 апр 2019, 21:13
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На Евровидение-2019 поедет Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Украинский певец прибудет на песенный конкурс в качестве гостя.

Организаторы конкурса подтвердили поездку Данилко в Тель-Авиве. Переговоры с артистом продолжались несколько недель. Сердючка выступит под песню Нетты Барзилай. Об этом сообщается Instagram-странице украинского Евровидения.

Кроме Сердючки во время шоу запланированы выступления Нэтты Барзилай, Dana International, Кончиты Вурст и участницы песенного конкурса 2018 года Элены Фурейри.

Также посетят Евровидение певица Мадонна и актриса израильского происхождения Галь Гадот, снявшаяся в фильме «Чудо-женщина».

Напомним, что Украина не смогла определить своего представителя на песенном конкурсе Евровидение. Победившая во время национального отбора Maruv отказалась подписывать договор, в котором говорится и об отказе от гастролей в России.

После скандала с Maruv от права представлять Украину отказалась группа Freedom Jazz, которая заняла второе место в Нацотборе на Евровидение, а также исполнители из KAZKA. Артисты заявили, что «им не нужна победа любой ценой. Их миссия объединять людей своей музыкой, а не быть причиной для споров и ссор».

Источник: Ракурс


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