Вєрка Сердючка стане гостем цьогорічного Євробачення. Фото: Persona.TOP

https://racurs.ua/ua/n120787-ievrobachennya-2019-u-tel-avivi-vystupyt-vierka-serduchka-foto.html

Ракурс

На Євробачення-2019 поїде Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки. Український співак прибуде на пісенний конкурс в якості гостя.

Організатори конкурсу підтвердили поїздку Данилка в Тель-Авіві. Переговори з артистом тривали кілька тижнів. Сердючка виступить під пісню Нетти Барзілай. Про це повідомляється Instagram-сторінці українського Євробачення.

Крім Сердючки під час шоу заплановані виступи Нетти Барзілай, Dana International, Кончіти Вурст та учасниці пісенного конкурсу 2018 року Єлени Фурейри.

Також Євробачення відвідають співачка Мадонна та акторка ізраїльського походження Галь Гадот, яка знялася у фільмі «Диво-жінка».

Нагадаємо, що Україна не змогла визначити свого представника на пісенному конкурсі Євробачення. Maruv, яка перемогла під час національного відбору, відмовилася підписувати договір, у якому йдеться й про відмову від гастролей в Росії.

Після скандалу із Maruv від права представляти Україну відмовився гурт Freedom Jazz, який посів друге місце на Нацвідборі на Євробачення, та виконавці з KAZKA. Артисти заявили, що «їм не потрібна перемога будь-якою ціною. Їхня місія поєднувати людей своєю музикою, а не бути причиною для суперечок та сварок».