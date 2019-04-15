Російські паспорти хочуть видавати мешканцям ЛДНР за спрощеною процедурою. Фото: Digital.Report

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Отримувати громадянство Росії в спрощеному порядку хочуть дозволити мешканцям окупованих територій Донбасу.

Глава РФ Володимир Путін підпише відповідний указ після другого туру виборів президента України. Стверджується, що питання вже повністю опрацювань, лишилося тільки проставити підпис у документі. Про це 15 квітня повідомляє «Коммерсантъ» із посиланням на анонімні джерела в державних структурах Росії.

За словами керівника комітету Держдуми у справах СНД Леоніда Калашникова, Путін чекає на заяву нового президента України щодо врегулювання ситуації на сході України. Парламентар додав, що раніше в Росії ухвалили поправки в закон «Про громадянство РФ», що дозволили главі держави визначати категорії іноземців, які можуть отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою.

Видання РБК пише, що мешканці самопроголошених Донецької народної республіки та Луганської народної республіки зможуть отримувати російські паспорти без обов’язкових випробувань і дотримання вимоги про проживання в країні більше п’яти років. Бажаючим отримати громадянство РФ потрібно мати при собі так звані паспорти ЛНР або ДНР та здати паспорт України.

Нагадаємо, взимку в Польщі спалахнув скандал, пов’язаний із колишнім українським футболістом, а тепер кандидатом до збірної Польщі Тарасом Романчуком. Спортсмена, який отримав польський паспорт, обізвали бандерівцем та фарбованим лисом.