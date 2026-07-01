Оккупанты обстреляли жилую застройку Краматорска — есть раненые

Оккупанты обстреляли жилую застройку Краматорска. Фото:

https://racurs.ua/n214748-okkupanty-obstrelyali-jiluu-zastroyku-kramatorska-est-ranenye.html

Ракурс

Армія Росії 1 липня завдала авіаційного удару по Краматорську.

Окупанти поцілили по житловій забудові міста зазнали поранень троє осіб. Внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, магазини та кафе. Також спалахнули дві пожежі в 2-поверховому та 3-поверховому будинках на загальній площі 630 кв. м. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

У міській військовій адміністрації Краматорська поінформовали, що постраждала жінка 1977 року народження та двоє чоловіків 1983 і 2000 років народження.

Наразі відомо, що загарбники скинули на місто три ФАБ-250 із модулями корекції.

Тим часом голова Донецької ОВА Вадим Філашкін поінформував у Telegram, що за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У Святогорівці Добропільської громади окупанти поранили людину.

А в Словянську також відомо про пораненого, а також про пошкодження чотирьох приватних будинків та автомобіля. Також зазнали поранень мешканці в Олексієво-Дружківці та Михайлівці.

Нагадаємо, 1 липня російські окупанти дроном влучили у маршрутку у Центральному районі Херсона. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Також відомо про сімох постраждалих — 36-річного та 52-річного чоловіків та п’ятьох жінок віком 53, 52, 55, 53 та 57 років. Попередньо, потерпілі отримали мінно-вибухові травми.