Російські війська атакували маршрутку в Херсоні, є загиблі та поранені. Фото: ОВА

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Російські війська атакували маршрутний автобус у Херсоні.

О 7.00 у середу, 1 липня, окупанти дроном влучили у маршрутку у Центральному районі Херсона. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Наразі встановлюються особи загиблих. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Також відомо про сімох постраждалих — 36-річного та 52-річного чоловіків та п’ятьох жінок віком 53, 52, 55, 53 та 57 років. Серед постраждалих медична сестра одного із закладів охорони здоров’я. Попередньо, потерпілі отримали мінно-вибухові травми.

Оператор ворожого безпілотника точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, які їхали у своїх справах. Але цей терорист свідомо ухвалив рішення завдати удару, — наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, 19 червня на одному з маршрутів у Корабельному районі Херсона упродовж години російські окупанти пошкодили одразу два автобуси. Внаслідок удару постраждали люди на зупинці. Постраждали п’ятеро осіб, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості.