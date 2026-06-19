Російський дрон вдарив по маршрутці в Херсоні. Фото:

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Армія РФ атакувала дроном маршрутку Херсона.

На одному з маршрутів у Корабельному районі протягом години російські окупанти пошкодили одразу два автобуси. Внаслідок удару постраждали люди на зупинці. На цю годину відомо про п’ятьох поранених. Вони ушпиталені в стані середньої тяжкості Про це Херсонська міська військова адміністрація повідомила у Facebook.

В ОВА водночас поінформували, що минулої доби окупанти обстріляли Херсон та 33 населені пункти регіону. Ворог цілив по критичній та соціальній інфраструктурі й житлових кварталах населених пунктів.

Внаслідок обстрілів була пошкоджена багатоповерхівка та 17 приватних будинків. Також були понівечені газопровід, сільгосптехніку, складське приміщення та приватні авто. Одна людина загинула, а ще дев’ять дістали поранення.

Нагадаємо, 16 червня росіяни атакували з дрона маршрутку у Корабельному районі Херсона. Загинув чоловік, а троє осіб постраждали. Контузії, вибухові травми, уламкові поранення тулубів та кінцівок діагностували у 75-річної жінки та двох чоловіків віком 66 та 64 роки.