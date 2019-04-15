Пожежа в Соборі Паризької Богоматері. Фото: Le Figaro

https://racurs.ua/ua/n120790-pojeja-v-notr-dam-de-pari-shpyl-ta-dah-budivli-povnistu-obvalylysya-vogon-perekynuvsya-na-odnu.html

Ракурс

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері знищила шпиль та дах будівлі. Дах собору Паризької Богоматері повністю обвалився слідом за шпилем.

Рятувальникам не вдається загасили пожежу. Вогонь вже охопив одну з двох веж собору. На щастя внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав, оскільки займання почалося вже після офіційного закриття собору для відвідування. Про це 15 квітня повідомляє Le Figaro.

Президент Франції Еммануель Макрон вже відреагував на пожежу в Соборі Паризької Богоматері. На власній сторінці у Twitter він написав, що ця сумна подія стала ударом для нації.

«Нотр-Дам де Парі у вогні. Хвилювання цілої нації, всіх католиків і для всіх французів. Як і всім нашим співвітчизникам, мені сьогодні сумно бачити, як ця частина нас горить», — йдеться у повідомленні.

За словами представника собору Андре Фіно, частина будівлі внаслідок пожежі втрачена безповоротно.

Як відомо, Собор Паризької Богоматері почали будувати в 1163 році, будівництво храму завершили в XIV ст. Нотр-Дам де Парі — кафедральний собор Архієпархії Парижа. Будівля вважається однією з головних визначних пам’яток у Франції. У Соборі коронували королів. Щороку храм відвідують до 14 млн туристів.

Нагадаємо, 15 квітня в Парижі сталася масштабна пожежа — вогонь охопив будівлю Собору Паризької Богоматері. Над храмом видніється стовп диму. Загоряння намагаються загасити великі сили рятувальників, подолати пожежу поки не вдається.