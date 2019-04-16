Савченко та Рубана звільнили з-під варти в залі суду, фото — Радіо Свобода

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Народний депутат Надія Савченко та Володимир Рубан, які підозрюються в плануванні терактів у Києві, увечері понеділка, 15 квітня, вийшли на волю зі слідчого ізолятора. Так вирішив Броварський суд Київської, оскільки термін запобіжного заходу для них закінчився, а новий не було обрано.

У лютому 2019 року Апеляційний суд Чернігівської області ухвалив рішення на два місяці залишити Савченко в СІЗО. Цей термін закінчився о 00.00 16 квітня.

Савченко, прокоментувала своє звільнення, заявивши, що «буде боротися за Україну» і «докаже свою невинуватість».

«Я виграю у цьому суді. Тепер нам спішити нікуди», — заявила Савченко.

Віра Савченко, сестра нардепа, у Фейсбук оприлюднила відео, на якому суддя Броварського міськрайонного суду оголосила про те, що термін запобіжного заходу Савченко і Рубану закінчився.

Нагадаємо, що у березні справу Володимира Рубана і Надії Савченко для визначення підсудності скерували до Верховного суду. Крім того, судова інстанція задовольнила заяву адвокатів Надії Савченко про відвід колегії суддів у цій справі.

Колишній керівник центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Рубан та нардеп Савченко підозрюються Генпрокуратурою у плануванні терактів у Києві. Слідчі стверджували, що ці особи планували обстрілювати будівлю Верховної Ради з мінометів та знищувати тих, хто вижив із автоматичної зброї. Савченко заявляла, що планувала не теракт, а «політичну провокацію», Рубан усі звинувачення відкидав.