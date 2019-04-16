СБУ проверяет информацию о российском финансировании кандидата Зеленского. Фото: Прямий

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Служба безопасности Украины проверяет в рамках уголовного производства информацию о финансировании избирательной кампании Владимира Зеленского российскими спецслужбами и боевиками террористической группировки Донецкая народная республика.

Издание «Українські новини» запросило у спецслужбы информацию о том, открыли ли правоохранители уголовное производство за заявой сайта «Миротворец» о возможной причастности России к финансированию кандидата в президенты Зеленского. СБУ направила средству массовой информации ответ на запрос.

В ответе говорится о том, что с 2015 года следователи СБУ расследуют уголовное производство касательно деятельности террористических организаций Луганская народная республика и Донецкая народная республика. В рамках производства исследуется противоправная деятельность представителя спецслужбы России и пророссийского боевика, данные которых были обнародованы в заявлении «Миротворца».

«В рамках этого производства проверяется соответствующая информация», — уточнили в СБУ.

Напомним, 8 апреля сайт «Миротворец» опубликовал обращение к секретарю СНБО Александру Турчинову, главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку и председателю комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергею Пашинскому. В обращении говорилось о том, что «Миротворец» получил информацию о финансировании спецслужбами Российской Федерации избирательной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского. Финансирование якобы осуществлялось с помощью вывода денег с криптовалют в наличные.

На следующий день Совет национальной безопасности и обороны Украины передал Службе безопасности Украины обращение, которое поступило от «Миротворца».