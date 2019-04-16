Уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд. фото — Радио Свобода

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Уровень одобрения деятельности и личности Иосифа Сталина гражданами РФ побил исторический рекорд.

Роль этого диктатора в истории в марте 2019 года положительно оценили 70% россиян, сообщили в «Левада-центре», ссылаясь на результаты собственного опроса.

Такой показатель является рекордом за все годы соответствующих исследований. Кроме того, почти половина респондентов готова оправдать репрессии сталинской эпохи.

О своем увлечении Сталиным, уважении или симпатиях к нему заявил каждый второй участник опроса (51%). Доля тех, кто негативно относится к диктатору, чувствуя раздражение или страх, втрое ниже (14%).

Социолог «Левада-центра» Карина Пипия отметила, что в России в начале 2000-х годов отмечалось примерно равное соотношение положительных и отрицательных мнений относительно личности Сталина. В 2008—2014 годах преобладало нейтральное и безоценочное отношение. А с 2015 года уменьшается количество нейтрально или негативно настроенных к Сталину россиян. Аналогичными являются тенденции признания заслуг Сталина перед страной.

Согласно опроса «Левада-центра», поддержка мнения о неоправданности человеческих жертв, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, также постепенно снижается — с 49% в апреле 2017 года до 45% в марте 2019 года. А вот в 2008 году так считали 60% респондентов.

«Сталин воспринимается как царь, рубивший головы ненавистным боярам, ​​и только отдельные невинные люди становились жертвами», — объясняет эту тенденцию социолог Леонтий Бызов.

В прошлом году в России обнародовали список политических деятелей начала ХХ века, которые вызывают симпатию у россиян. Первые три места в нем заняли Николай II (54%), Сталин (51%) и Ленин (49%).

В марте этого года в Москве задержали активистов, в день смерти Сталина пожелавших ему «сгореть в аду».