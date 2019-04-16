Рівень схвалення Сталіна в Росії побив історичний рекорд. фото — Радіо Свобода

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Рівень схвалення діяльності та особистості Йосипа Сталіна громадянами РФ побив історичний рекорд.

Роль цього диктатора в історії у березні 2019 року позитивно оцінили 70% росіян, повідомили в «Левада-центрі», посилаючись на результати власного опитування.

Такий показник є рекордом за всі роки відповідних досліджень. Крім того, майже половина респондентів готова виправдати репресії сталінської епохи.

Про своє захоплення Сталіним, повагу або симпатії до нього заявив кожен другий учасник опитування (51%). Частка тих, хто негативно ставиться до диктатора, відчуваючи роздратування, страх або відразу, утричі нижча (14%).

Соціолог «Левада-центру» Карина Піпія відзначила, що в Росії на початку 2000-х років відзначалося приблизно рівне співвідношення позитивних і негативних думок щодо особистості Сталіна. У 2008−2014 роках переважало нейтральне і безоціночне ставлення. А з 2015 року зменшується кількість нейтрально або негативно налаштованих до Сталіна росіян. Аналогічними є тенденції щодо визнання заслуг Сталіна перед країною.

Згідно з опитуванням «Левада-центру», підтримка думки про невиправданість людських жертв, яких зазнав радянський народ в сталінську епоху, також поступово знижується — з 49% у квітні 2017 року до 45% в березні 2019 року. А от у 2008 році так вважали 60% респондентів.

«Сталін сприймається як цар, який рубав голови ненависним боярам, ​​і тільки окремі невинні люди ставали жертвами», — пояснює цю тенденцію соціолог Леонтій Бизов.

Торік в Росії оприлюднили список політичних діячів початку ХХ століття, що викликають симпатію у росіян. Перші три місця в ньому зайняли Микола II (54%), Сталін (51%) і Ленін (49%).

У березні цього року у Москві затримали активістів, які в день смерті Сталіна побажали йому «згоріти в пеклі».