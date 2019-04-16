Храмова гора в Єрусалимі. Фото: Putidorogi-nn.ru

https://racurs.ua/ua/n120798-pojeja-v-ierusalymi-stalosya-zagoryannya-na-terytoriyi-hramovoyi-gory-video.html

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Пожежа сталася на Храмовій горі в Єрусалимі. Вогонь спалахнув на охоронному пункті пізно ввечері, 15 квітня.

Загоряння оперативно ліквідували співробітники служби пожежної охорони. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі невідомо, чому спалахнула пожежа. Спеціальні служби розслідують обставини виникнення надзвичайної події. Про це повідомляє ізраїльське видання NEWSru.co.il.

Як відомо, Храмова гора — це обнесена високими стінами площа, яка розташована зі східної сторони Старого міста Єрусалиму. Для ісламу це місце найбільш священне. На території Храмової гори розташовувався перший, а потім і другий Єрусалимський храми. Очікується, що тут колись побудують і третій храм. Наразі на території гори розташовуються мечеті Аль-Акса та Купол Скелі.

У ісламі Храмова Гора є третім за значенням місцем після Мекки та Медіни. Пророк Магомет здійснив сюди свою нічну поїздку з Заповідної у Найвіддаленішу мечеть (мечеть аль-Акса).

Нагадаємо, у ніч з 15 на 16 квітня французькі рятувальники змогли загасити пожежу у соборі Паризької Богоматері. Пожежники боролися із вогнем впродовж дев’яти годин. Внаслідок потужної пожежі в соборі частково обвалився дах, впав шпиль. Під час боротьби з полум’ям серйозно постраждав пожежник.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити пошкоджений у пожежі собор. А французький мільярдер Франсуа Анрі-Піно вже пообіцяв пожертвувати на реставрацію храму 100 млн євро.