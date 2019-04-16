Напад диверсантів ДНР відбили Збройні сили поблизу Маріуполя

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Ракурс

Напад диверсантів фейкової Донецької народної республіки відбили підрозділи Збройних сил України поблизу Маріуполя. Диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) мала на меті знищити спостережні пункти українських військ.

Під час бою двох нападників убито, ще двох поранено, повідомила 16 квітня прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС).

Напад стався о 20.00 15 квітня. Ворог спочатку розпочав масований обстріл наших позицій. Згодом під прикриттям вогню ворожа ДРГ висунулася до позицій воїнів ООС. Крім знищення спостережних постів, вони мали на меті вийти в тил українських підрозділів.

Позиції ООС атакували 12 диверсантів, але їх вчасно помітили і вогнем зі стрілецької зброї просування припинили. Розпочався бій, під час якого спостережні пости підтримали вогнем з опорних пунктів. Ворог мусив втікати, втративши двох бойовиків вбитими та двох пораненими.

Український підрозділ захопив зброю невдах-диверсантів та карту, на якій були відмічені об'єкти оборони, проти яких планувалися диверсії.

У лютому «Ракурс» повідомляв про подібний випадок в зоні проведення ООС. Український спецназ на Донбасі захопив у полон ворожого диверсанта. Тоді ДРГ виявили на одному зі спостережних постів на північному напрямку. Під час короткого бою військовослужбовці Сил спеціальних операцій знищили чотирьох бойовиків, одного захопили в полон.