Нападение диверсантов ДНР отбили Вооруженные силы вблизи Мариуполя

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Ракурс

Нападение диверсантов фейковой Донецкой народной республики отбили подразделения Вооруженных сил Украины вблизи Мариуполя. Целью диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) было уничтожение наблюдательных пунктов украинских войск.

Во время боя двух нападавших убито, еще двое ранены, сообщила 16 апреля пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

Нападение произошло в 20.00 15 апреля. Враг сначала начал массированный обстрел наших позиций. Впоследствии под прикрытием огня ДРГ противника выдвинулась к позициям воинов ООС. Кроме уничтожения наблюдательных постов, они планировали выйти в тыл украинских подразделений.

Позиции ООС атаковали 12 диверсантов, но их вовремя заметили и огнем из стрелкового оружия продвижение прекратили. Начался бой, во время которого наблюдательные посты поддержали огнем из опорных пунктов. Враг был вынужден бежать, потеряв двух боевиков убитыми и двух ранеными.

Украинское подразделение захватило оружие неудачников-диверсантов и карту, на которой отмечены объекты обороны, против которых планировались диверсии.

В феврале «Ракурс» сообщал о похожем случае в зоне проведения ООС. Украинский спецназ на Донбассе захватил в плен вражеского диверсанта. Тогда ДРГ обнаружили на одном из наблюдательных постов на северном направлении. Во время короткого боя военнослужащие Сил специальных операций уничтожили четырех боевиков, одного взяли в плен.