Пожежа в Нотр-Дам: що вдалося врятувати і як приборкали вогонь, фото — The Guardian

https://racurs.ua/ua/n120793-pojeja-v-nort-dam-scho-vdalosya-vryatuvaty-i-yak-pryborkaly-vogon-foto-video.html

Ракурс

Пожежу у соборі Паризької Богоматері загасили у ніч з 15 на 16 квітня після дев’яти годин боротьби з вогнем.

Про вогонь над Нотр-Дам де Парі стало відомо у понеділок приблизно о 19.00 за місцевим часом. Припускають, що причиною трагедії стали ремонтні робот. У результаті потужної пожежі в соборі частково обвалився дах, впав шпиль.

Паризька прокуратура заявила, що трагічний інцидент наразі розслідують як нещасний випадок. Під час боротьби з полум’ям серйозно постраждав пожежник.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити пошкоджений у пожежі собор. Макрон увечері 15 квітня перебував поблизу Нотр-Дам де Парі і заявив, що з 16 квітня розпочне кампанію зі збору коштів на відновлення середньовічного собору Паризької Богоматері. Президент Франції зазначив, що «національна схема пожертв виходитиме за межі країни».

Макрон похвалив пожежників Парижа за те, що «найгіршого вдалося уникнути», адже фасад собору та дві головні башти не обвалилися.

Крім того, з палаючого католицького храму вдалося врятувати частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа. Про це заявив відповідальний за богослужіння у соборі священик Патрік Шове в ефірі Le Parisien.

Шове розповів, що врятовано терновий вінець, туніку святого Людовіка, а також декілька картин. А великі полотна винести було неможливо. Терновий вінець, який, згідно з Євангеліями, поклали на голову Ісуса Христа перед розп’яттям, одна із найбільших реліквій християнства. Його викупив король Людовік Святий у XІІІ столітті у Венеції.