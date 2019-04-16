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Пожежа в Нотр-Дам: що вдалося врятувати і як приборкали вогонь, фото — The Guardian

Пожежа в Нотр-Дам: що вдалося врятувати і як приборкали вогонь (ФОТО, ВІДЕО)

16 кві 2019, 08:55
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Пожежу у соборі Паризької Богоматері загасили у ніч з 15 на 16 квітня після дев’яти годин боротьби з вогнем.

Про вогонь над Нотр-Дам де Парі стало відомо у понеділок приблизно о 19.00 за місцевим часом. Припускають, що причиною трагедії стали ремонтні робот. У результаті потужної пожежі в соборі частково обвалився дах, впав шпиль.

Пожежа в Норт-Дам: що вдалося врятувати і як приборкали вогонь

Паризька прокуратура заявила, що трагічний інцидент наразі розслідують як нещасний випадок. Під час боротьби з полум’ям серйозно постраждав пожежник.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити пошкоджений у пожежі собор. Макрон увечері 15 квітня перебував поблизу Нотр-Дам де Парі і заявив, що з 16 квітня розпочне кампанію зі збору коштів на відновлення середньовічного собору Паризької Богоматері. Президент Франції зазначив, що «національна схема пожертв виходитиме за межі країни».

Пожежа в Нотр-Дам: що вдалося врятувати і як приборкали вогонь,

Макрон похвалив пожежників Парижа за те, що «найгіршого вдалося уникнути», адже фасад собору та дві головні башти не обвалилися.

Крім того, з палаючого католицького храму вдалося врятувати частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа. Про це заявив відповідальний за богослужіння у соборі священик Патрік Шове в ефірі Le Parisien.

Пожежа в Нотр-Дам: що вдалося врятувати і як приборкали вогонь

Шове розповів, що врятовано терновий вінець, туніку святого Людовіка, а також декілька картин. А великі полотна винести було неможливо. Терновий вінець, який, згідно з Євангеліями, поклали на голову Ісуса Христа перед розп’яттям, одна із найбільших реліквій християнства. Його викупив король Людовік Святий у XІІІ столітті у Венеції.

Пожежа в Нотр-Дам: що вдалося врятувати і як приборкали вогонь

Пожежа в Нотр-Дам: що вдалося врятувати і як приборкали вогонь

Пожежа в Нотр-Дам: що вдалося врятувати і як приборкали вогонь

Джерело: Ракурс


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