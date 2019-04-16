Пожар в Нотр-Дам: что удалось спасти и как укротили огонь, фото — The Guardian

https://racurs.ua/n120793-pojar-v-notr-dam-chto-udalos-spasti-i-kak-ukrotili-ogon-foto-video.html

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Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили в ночь с 15 на 16 апреля после девяти часов борьбы с огнем.

Об огне над Нотр-Дам де Пари стало известно в понедельник примерно в 19.00 по местному времени. Предполагают, что причиной трагедии стали ремонтные работы. В результате мощного пожара в соборе частично обрушилась крыша, упал шпиль.

Парижская прокуратура заявила, что трагический инцидент пока расследуют как несчастный случай. Во время борьбы с огнем серьезно пострадал пожарный.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить поврежденный собор. Макрон вечером 15 апреля находился вблизи Нотр-Дам де Пари и заявил, что с 16 апреля начнет кампанию по сбору средств на восстановление средневекового собора Парижской Богоматери. Президент Франции отметил, что «национальная схема пожертвований будет выходить за пределы страны».

Макрон похвалил пожарных Парижа за то, что «худшего удалось избежать», поскольку фасад собора и две главные башни не обвалились.

Кроме того, из горящего католического храма удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа. Об этом заявил ответственный за богослужение в соборе священник Патрик Шове в эфире Le Parisien.

Шове рассказал, что спасены терновый венец, туника святого Людовика, а также несколько картин. А вот большие полотна вынести было невозможно. Терновый венец, который, согласно Евангелию, положили на голову Иисуса Христа перед распятием, — одна из крупнейших реликвий христианства. Его выкупил король Людовик Святой в XIII веке у Венеции.