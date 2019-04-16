Храмовая гора в Иерусалиме. Фото: Putidorogi-nn.ru

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Ракурс

Пожар произошел на Храмовой горе в Иерусалиме. Огонь вспыхнул на охранном пункте поздно вечером, 15 апреля.

Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники службы пожарной охраны. К счастью, никто не пострадал. Пока неизвестно, почему вспыхнул пожар. Специальные службы расследуют обстоятельства возникновения чрезвычайного происшествия. Об этом сообщает израильское издание NEWSru.co.il.

Как известно, Храмовая гора — обнесенная высокими стенами площадь, которая расположена с восточной стороны Старого города Иерусалима. Для ислама это место наиболее священное. На территории Храмовой горы располагался первый, а затем и второй Иерусалимский храмы. Ожидается, что здесь когда-то построят и третий храм. Сейчас на территории горы располагаются мечети Аль-Акса и Купол Скалы.

В исламе Храмовая Гора является третьим по значимости местом после Мекки и Медины. Пророк Магомет совершил сюда свою ночную поездку с Заповедной в самую Дальнюю мечеть (мечеть аль-Акса).

Напомним, в ночь с 15 на 16 апреля французские спасатели смогли потушить пожар в соборе Парижской Богоматери. Пожарные боролись с огнем в течение девяти часов. В результате мощного пожара в соборе частично обрушилась крыша, упал шпиль. Во время борьбы с пламенем серьезно пострадал пожарный.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить поврежденный в пожаре собор. А французский миллиардер Франсуа Анри-Пино уже пообещал пожертвовать на реставрацию храма 100 млн евро.