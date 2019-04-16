СБУ перевіряє інформацію про російське фінансування кандидата Зеленського. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n120800-vyborcha-kampaniya-zelenskogo-sbu-pereviryaie-informaciu-pro-nachebto-rosiyske-finansuvannya.html

Ракурс

Служба безпеки України перевіряє в рамках кримінального провадження інформацію про фінансування виборчої кампанії Володимира Зеленського російськими спецслужбами та бойовиками терористичного угруповання Донецька народна республіка.

Видання «Українські новини» запросило в спецслужби інформацію про те, чи відкрили правоохоронці кримінальне провадження за заявою сайту «Миротворець» про можливу причетність Росії до фінансування кандидата в президенти Зеленського. СБУ надіслала засобу масової інформації відповідь на запит.

У відповіді йдеться про те, що з 2015 року слідчі СБУ розслідують кримінальне провадження щодо діяльності терористичних організацій Луганська народна республіка та Донецька народна республіка. В рамках провадження досліджується протиправна діяльність представника спецслужби Росії та проросійського бойовика, дані яких були оприлюднені в заяві «Миротворця».

«В рамках цього провадження перевіряється відповідна інформація», — уточнили в СБУ.

Нагадаємо, 8 квітня що сайт «Миротворець» опублікував звернення до секретаря РНБО Олександра Турчинова, очільника Служби безпеки України Васила Грицака та голови комітету Ради з питань нацбезпеки й оборони Сергія Пашинського. У зверненні йшлося про те, що «Миротворець» отримав інформацію про фінансування спецслужбами Російської Федерації виборчої кампанії кандидата в президенти Володимира Зеленського. Фінансування начебто здійснювалося за допомогою виведення грошей із криптовалют у готівку.

На наступний день Рада національної безпеки та оборони України передала Службі безпеці України звернення, яке надійшло від «Миротворця».