Дональд Трамп, фото: Michael Vadon

https://racurs.ua/n121277-tramp-genprokuror-ssha-izuchaet-neveroyatnye-fakty-svyazey-mejdu-ukrainoy-i-klinton.html

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Президент США Дональд Трамп заявил, что генеральный прокурор Билл Барр работает над «невероятными» фактами о связи между Украиной и его оппонентом на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Об этом Трамп сообщил в недавнем интервью изданию FoxNews.

Речь идет о, вероятно, обнародовании некоторыми государственными деятелями Украины информации о деятельности тогдашнего главы штаба Трампа политолога Пола Манафорта, которая могла повредить избирательной кампании тогда еще кандидата в президенты США. В результате Трампу пришлось уволить Манафорта.

Трамп отметил, что эта утечка могла быть осуществлена с целью помочь Клинтон в президентской гонке. Он вспомнил недавнее открытие генпрокурором Украины Юрием Луценко производство по факту утечки информации о так называемой «черной бухгалтерии» бывшего президента Виктора Януковича, где упоминалась фамилия Манафорта. Соответствующее расследование началось после обнаружения аудиозаписи, на которой, два человека, вероятно, являющиеся антикоррупционными чиновниками Украины, заявляют, что намеренно опубликовали финансовые данные по Манафорту, чтобы помочь Клинтон.

На вопрос журналиста, нужно ли американцам видеть результаты украинского расследования, Трамп ответил утвердительно, отметив, что, по его мнению, их захочет увидеть, в частности, генпрокурор США.

«Кажется, это большое дело, очень интересный эпизод в отношениях с Украиной», — отметил Трамп.

Напомним, аудиозапись с голосом, похожим на голос директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, в марте на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовал народный депутат Борислав Розенблат.