Дональд Трамп, фото: Michael Vadon

https://racurs.ua/ua/n121277-tramp-genprokuror-ssha-vyvchaie-neymovirni-ta-nadzvychayni-fakty-zv-yazkiv-mij-ukrayinou.html

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Президент США Дональд Трамп заявив, що генеральний прокурор Білл Барр працює над «неймовірними» та «наздзвичайними» фактами про зв’язки між Україною та його опонентом на президентських виборах Хілларі Клінтон.

Про це Трамп повідомив у нещодавньому інтерв’ю виданню FoxNews.

Йдеться про, ймовірно, оприлюднення деякими державними діячами України інформації про діяльність тодішнього очільника штабу Трампа політолога Пола Манафорта, котра могла зашкодити виборчій кампанії тоді ще кандидата в президенти США. В результаті Трампові довелося звільнити Манафорта.

Трамп зазначив, що цей витік міг бути здійснений з метою допомогти Клінтон у президентських перегонах. Він згадав нещодавнє відкриття генпрокурором України Юрієм Луценком провадження за фактом витоку інформації про так звану «чорну бухгалтерію» колишнього президента Віктора Януковича, де згадувалося прізвище Манафорта. Відповідне розслідування розпочалося після виявлення аудіозапису, на котрому, двоє осіб, які, ймовірно, є антикорупційними чиновниками України, заявляють, що навмисно опублікували фінансові дані щодо Манафорта, щоб допомогти Клінтон.

На запитання журналіста, чи потрібно американцям бачити результати українського розслідування, Трамп відповів ствердно, зауваживши, що, на його думку, їх захоче побачити, зокрема, генпрокурор США.

«Здається, це велика справа, дуже цікавий епізод у стосунках з Україною», — наголосив Трамп.

Нагадаємо, аудіозапис із голосом, схожим на голос директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, у березні на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував народний депутат Борислав Розенблат.