Новий скандал у Голосіївському районному суді Києва і безстрокова акція

Скандал у Голосіївському районному суді Києва

https://racurs.ua/ua/n121276-novyy-skandal-u-golosiyivskomu-rayonnomu-sudi-kyieva-i-bezstrokova-akciya.html

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У Голосіївському районному суді міста Києва розглядається кримінальна справа № 752/19045/17 за фактом заволодіння грошовими коштами «Укрсиббанку» в розмірі понад 2 млрд грн.

І за заявами активістів, які оголосили безстрокову акцію під стінами Голосіївського районного суду Києва, ця справа могла б стати чи не першою в історії України, коли народних обранців від попередньої влади могли притягнути до кримінальної відповідальності за шахрайську діяльність.

Однак починаючи з 2019 року думка Феміди раптово змінилося. Так, суддя Катерина Плахотнюк з порушенням всіх можливих процесуальних строків вирішила не обирати запобіжний захід підозрюваним у скоєнні злочину співробітникам корпорації «АІС», яку пов’язують з народним депутатом Дмитром Святашем, крім того, вона почала приймати рішення про скасування арештів майна, яке служить речовим доказом у справі про шахрайське заволодіння грошових коштів, пишуть «Коментарі».

У своїх повідомленнях в соціальних мережах активісти не виключають, що запобіжний захід у справі про крадіжку 100 млн дол. так і не було обрано, оскільки народний депутат від партії «Відродження» Дмитро Святаш особисто відвідав одне з судових засідань, на якому суддя Плахотнюк мала призначити запобіжний захід Олександру Пугачу.

Активісти, які пікетували суд, переконані, що правосуддя, яке здійснюється суддею Катериною Плахотнюк в цій кримінальній справі, не є характерним, а аналіз реєстру судових рішень дозволив встановити наявність неодноразових відводів, заявлених як потерпілими, так і стороною обвинувачення Катерині Плахотнюк.

«Активісти провели своє розслідування і все-таки виявили причину такого затятого небажання Катерини Григорівни випускати цю кримінальну справу зі своїх чіпких рук — сімейний бізнес. Адже син Катерини Григорівни Дмитро є одним з власників ТОВ „Антікредит“ спільно з юристами, які супроводжують конфлікт з боку ДК „АІС“ — Наталією Осипчук і Сергієм Войченком (АТ „Войченко і Дульський“). Напрям діяльності „Антікредита“, як не важко здогадатися, — допомога тим, хто прагне позбутися проблемних заборгованостей», — стверджують активісти.

Повідомляється, що 24 квітня суддя Голосіївського районного суду Києва Вікторія Хоменко вкотре відмовила у відводі судді колеги Плахотнюк.

За заявами активістів, на чиїх наметах рясніють написи «Ні кумівству в суді» і «Зупинимо свавілля Плахотнюк», суддя неодноразово була помічена в розгляді справ з грубими процесуальними порушеннями, а також винесення одіозних судових рішень (наприклад, про те, що участь батька у вихованні дитини — це психологічне насильство над матір’ю і дитиною). Тому активісти збираються продовжувати пікетувати Голосіївський районний суд, поки відносно Плахотнюк не буде проведено розслідування і не буде вжито всіх необхідних заходів для її усунення.