Новый скандал в Голосеевском районном суде Киева и бессрочная акция

Скандал в Голосеевском районном суде Киева

https://racurs.ua/n121276-novyy-skandal-v-goloseevskom-rayonnom-sude-kieva-i-bessrochnaya-akciya.html

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В Голосеевском районном суде города Киева рассматривается уголовное дело № 752/19045/17 по факту завладения денежными средствами «Укрсиббанка» в размере свыше 2 млрд грн.

И по заявлениям активистов, которые объявили бессрочную акцию под стенами Голосеевского районного суда Киева, это дело могло бы стать едва ли не первым в истории Украины, когда народных избранников от предыдущей власти могли привлечь к уголовной ответственности за мошенническую деятельность.

Однако начиная с 2019 года мнение Фемиды внезапно изменилось. Так, судья Екатерина Плахотнюк с нарушением всех возможных процессуальных сроков приняла решение не избирать меру пресечения подозреваемым в совершении преступления сотрудникам корпорации «АИС», которую связывают с народным депутатом Дмитрием Святашем, кроме того, она начала принимать решения об отмене арестов имущества, которое служит вещественным доказательством в деле о мошенническом завладении денежных средств, пишут «Комментарии».

В своих сообщениях в социальных сетях активисты не исключают, что мера пресечения по делу о воровстве 100 млн долл. так и не была избрана, поскольку народный депутат от партии «Возрождение» Дмитрий Святаш лично посетил одно из судебных заседаний, на котором судья Плахотнюк должна была назначить меру пресечения Александру Пугачу.

Пикетирующие суд активисты убеждены, что правосудие, осуществляемое судьей Екатериной Плахотнюк в данном уголовном деле, не является характерным, а анализ реестра судебных решений позволил установить наличие неоднократных отводов, заявленных как потерпевшими, так и стороной обвинения Екатерине Плахотнюк.

«Активисты провели свое расследование и все-таки выявили причину такого ярого нежелания Екатерины Григорьевны выпускать данное уголовное дело из своих цепких рук — семейный бизнес. Ведь сын Екатерины Григорьевны Дмитрий является одним из владельцев ООО „Антикредит“ совместно с юристами, сопровождающими конфликт со стороны ГК „АИС“ — Натальей Осипчук и Сергеем Войченко (АО „Войченко и Дульский“). Направление деятельности „Антикредита“, как не сложно догадаться, — помощь страждущим избавиться от проблемных задолженностей», — утверждают активисты.

Сообщается, что 24 апреля судья Голосеевского районного суда Киева Виктория Хоменко в очередной раз отказала в отводе судьи коллеги Плахотнюк.

По заявлениям активистов, на чьих палатках пестреют надписи «Нет кумовству в суде» и «Остановим беспредел Плахотнюк», судья неоднократно была замечена в рассмотрении дел с грубыми процессуальными нарушениями, а также вынесении одиозных судебных решений (к примеру, о том, что участие отца в воспитании ребенка — это психологическое насилие над матерью и ребенком). Поэтому активисты собираются продолжать пикетировать Голосеевский районный суд, пока в отношении Плахотнюк не будет проведено расследование и не будут приняты все необходимые меры для ее отстранения.