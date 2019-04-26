Гройсман и Зеленский провели неформальную встречу. Фото: ТАСС

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Победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Владимир Зеленский 24 апреля провели неформальную встречу.

Встреча политиков якобы состоялась в офисе творческого объединения «Студия Квартал 95» в Киеве. О чем разговаривал Зеленский и Гройсман неизвестно, но в обоих вроде бы сложилось хорошее впечатление друг о друге. Об этом 26 апреля сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Действующий глава Кабинета министров после встречи с победителем выборов президента заявил среди своего окружения, что Зеленский «абсолютно нормальный человек».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов. Центральная избирательная комиссия 23 апреля обработала 100% протоколов из территориальных округов. Зеленский опередил Петра Порошенко со значительным отрывом — 73.22% против 24.45%. Таким образом победитель второго тура на 48,77% набрал больше голосов действующего президента.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что планирует уйти из команды действующего президента Петра Порошенко. Нынешний глава Кабмина планирует сформировать собственную политическую силу для участия в выборах Верховной Рады, которые запланированы на осень 2019 года. Ранее Гройсман заявлял, что выборы президента в Украине прошли в соответствии с высочайшими демократическими стандартами.