Геращенко отреагировала на вояж Зеленского в Турцию, фото - Главком

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Ракурс

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отреагировала на вояж новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.

Вчера Зеленский улетел на отдых к морю. По его словам, он отвозит детей на ежегодный фестиваль «Весело». Зеленский отметил, что это его первые выходные за четыре месяца.

Геращенко напомнила, что в течение пяти лет президентства Петр Порошенко «имел всего несколько дней отпуска» и работал без выходных.

«Все субботы и воскресенья были рабочими, график продолжался до 1−2 часов ночи. Еженедельные командировки, иногда несколько стран и регионов за семь дней», — написала Геращенко в Фейсбук.

Она напомнила и об обструкции, которую устроили Порошенко и его семье, когда он на несколько дней за свой счет поехать на отдых на Мальдивы.

«Все забыли, чем занимался Порошенко в переходный период между победой на выборах и инаугурацией. Он поехал на международную встречу в Нормандию, где провел переговоры с Олландом, Меркель и Путиным, где и было основано нормандский формат», — заявила Геращенко.

Она также сообщила, что в таком формате работала вся команда Порошенко.

«Оказывается, можно было устать, записать какой веселый влог о „яжемать“ и быть с детьми», —- написала первый вице-спикер Рады.

Напомним, что тайный зимний отпуск семьи Порошенко на Мальдивах в 2017 году обошелся президенту в 2,7 млн грн.