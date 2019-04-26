Геращенко відреагувала на вояж Зеленського до Туреччини, фото — Главком

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Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко відреагувала на вояж новобраного президента України Володимира Зеленського до Туреччини.

Учора Зеленський полетів на відпочинок до моря. За його словами, він відвозить дітей на щорічний фестиваль «Весело». Зеленський зазначив, що це перші вихідні за чотири місяці.

Геращенко нагадала, що впродовж п‘яти років президентства Петро Порошенко «мав лише кілька днів відпустки» і працював без вихідних.

«Всі суботи і неділі були робочими, графік тривав до 1−2 години ночі. Щотижневі відрядження, іноді кілька країн і регіонів за сім днів», — написала Геращенко у Фейсбук.

Вона нагадала й про обструкцію, яку влаштували Порошенку та його родині, коли він на кілька днів за власні кошти поїхати на відпочинок на Мальдиви.

«Всі забули, чим займався Порошенко у перехідний період між перемогою на виборах та інавгурацією. Він поїхав на міжнародну зустріч в Нормандію, де мав перемовини з Олландом, Меркель й Путіним, де й було засновано нормандський формат», — заявила Геращенко.

Вона також повідомила, що у такому форматі працювала вся команда Порошенка.

«Виявляється, можна було втомитися, записати який веселий влог про „яжемать“ і бути з дітьми», — написала перший віце-спікер Ради.

Нагадаємо, що таємна зимова відпустка родини Порошенка на Мальдівах у 2017 році обійшлася президенту у 2,7 млн грн.