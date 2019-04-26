Володимир Зеленський (в центрі), фото: Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n121261-za-chotyry-misyaci-pershi-vyhidni-zelenskyy-poletiv-do-turechchyny.html

Ракурс

Новообраний президент України Володимир Зеленський вирушив до Туреччини.

Про це він сьогодні вранці повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

«Домовлялись бути відкритими», — наголосив політик.

За його словами, він відвозить дітей на щорічний фестиваль «Весело».

Зеленський зазначив, що це перші вихідні за чотири місяці.

«Всім бажаю тепла, здоров’я і норм. відпочинку!», — резюмував Зеленський.

Це повідомлення викликало неоднозначний відгук користувачів соцмережі. Частина з них згадує бурхливу реакцію суспільства на відпочинок чинного президента Петра Порошенка на Мальдівах на початку 2018 року, інші зауважують, що Зеленський ще не обійняв посаду президента України.

Нагадаємо, вчора Зеленський у своєму Фейсбуці опублікував відеозвернення, у котрому звинуватив Центральну виборчу комісію в затягуванні оголошення результатів другого туру цьогорічних виборів президента України. На його думку, в результаті інаугурація нового президента може відбутися вже після 27 травня, що позбавить його можливості розпустити Верховну Раду. Протягом останніх шести місяців повноважень парламенту президент не має права ухвалювати рішення про його розпуск.