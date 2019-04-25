Зеленський звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів. Фото: theБабель

https://racurs.ua/ua/n121251-zelenskyy-cvk-zatyaguie-ogoloshennya-rezultativ-schob-ya-ne-zmig-rozpustyty-radu-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський звинуватив Центральну виборчу комісію у затягуванні оголошення результатів другого туру виборів президента.

Він вважає, що повільність ЦВК може зіграти на руку українському парламенту, який може призначити дату інаугурації після 27 травня і позбавити Зеленського можливості розпустити Верховну Раду. Про це йдеться у відеозверненні, яке опубліковане на сторінці Володимира Зеленського у Facebook.

«Мені здається, що це несправедливо. Президент, у якого довіра 73%, має, принаймні, право думати про це і має право мати цю можливість. Система боїться! Це значить одне — ми всіх переможемо, усе буде добре, навіть не на 73%, а на всі 100%. Всіх із Великоднем», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 23 квітня Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів із територіальних округів. Володимир Зеленський випередив Петра Порошенка зі значним відривом — 73.22% проти 24.45%. Таким чином переможець другого туру на 48,77% набрав більше голосів чинного президента. У другому турі президентських виборів взяли участь майже 18,5 млн громадян.

Володимир Зеленського із перемогою на виборах вже привітали президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, глава уряду Великої Британії Тереза Мей, президент Франції Еммануель Макрон, глава Євроради Дональд Туск, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, канцлер Німеччини Ангела Меркель.