Спортклуб «Восход»: за напад затримали 62 особи. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n121158-sportklub-voshod-za-napad-zatrymaly-62-osoby-foto.html

Ракурс

У Києві за напад на спортклуб «Восход» правоохоронці затримали 62 особи. Усіх учасників доправили до районного управління поліції для з’ясування обставин.

Правоохоронці за фактом спроби протиправного заволодіння майном організації відкрили кримінальне провадження за ст. 206−2 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Києві.

Поліція встановила, що невідомі особи принесли до центрального входу спортклубу шини та намети. На місце виїхали правоохоронці та спецпризначенці.

Там, поліцейські дізналися, що конфлікт виник між власниками цього приміщення.

Коли всередині почали облаштовувати барикади, батьки дітей та тренери спортклубу вийшли на імпровізований мітинг.

Як відомо, у 2017 році приміщення спортклубу намагалися захопити тітушки. Цей напад став вже другим, який зазнала організація.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у ніч на 23 квітня агресори вибили вікна і двері спортклуба та розгромили залу для занять. За попередніми даними, у конфлікті ніхто не постраждав.