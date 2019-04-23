Відставку Парубія ініціює нардеп від “Відродження”. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n121159-vidstavku-parubiya-iniciuie-nardep-vid-vidrodjennya-foto.html

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Андрія Парубія, спікера Верховної Ради, хоче усунути з посади народний депутат від партії «Відродження» Валерій Писаренко.

Нардеп почав збирати у парламенті підписи за відставку Парубія. Про це Писаренко повідомив сьогодні у Facebook.

У дописі Писаренко зазначив, що «ці дії не означають мою роботу з командою Володимира Зеленського».

Він також оприлюднив фото проекту постанови про відкликання Парубія, на якому є лише підпис ініціатора. У коментарях до фото інший народний обранець, колишній регіонал Анатолій Денисенко зазначив, що також поставив свій підпис.

Напередодні Парубій розкритикував рішення суду про зупинення перейменування Української православної церкви Московського патріархату, назвавши його абсурдом. Він також нагадав, що закон про зміну назви УПЦ МП продовжує діяти, його не скасовано, хоч як того прагнули опозиційні сили.