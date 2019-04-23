Діти стали частіше хворіти на рак – вчені. Фото: Матроны

https://racurs.ua/ua/n121157-dity-staly-chastishe-hvority-na-rak-vcheni.html

Ракурс

Американські вчені вивчили рівень захворюваності на рак у дітей і виявили, що з 1980-х років їхня кількість постійно зростає.

Також вчені додатково вивчили дітей до 5 років, щоб відстежити тенденцію розвитку захворювання у цієї вікової групи по всьому світу. Дослідження було опубліковане у журналі JNCI Cancer Spectrum, передає medical xpress.

Міжнародне агентство з дослідження раку, яке є частиною Всесвітньої організації охорони здоров’я, збирає всі дані про захворюваність на рак по всьому світу.

Вчені проаналізували дані з різних країн світу і порівняли тенденції розвитку захворюваності для 11 видів раку у дітей з 1988 до 2012 року.

Виявилося, що діти до п’яти років почали частіше хворіти на лейкемію, нейробластому і гепатобластому і у них частіше почали з’являтися пухлини головного мозку.

Гепатобластома (пухлина печінки) стала частіше з’являтися у дітей 11 з 15 досліджуваних регіонів (частіше на 1,9−6,5% щорічно). Рівень захворюваності підвищився в усіх регіонах, крім Південної Азії.

Астроцитарні пухлини в головному мозку навпаки почали зустрічатися рідше і кількість випадків йде на спад протягом тривалого часу.

Вчені стверджують, що значне збільшення частоти захворюваності помічено у малюків з розвинених країн.

Дослідники вважають, що подальші дослідження допоможуть пролити більше світла на цю тенденцію.

Як раніше повідомляв «Ракурс», вчені навчилися з’ясовувати причину виникнення ракових пухлин по ДНК.