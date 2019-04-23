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Ракурс
Дети стали чаще болеть раком – ученые. Фото: Матроны

Дети стали чаще болеть раком — ученые

23 апр 2019, 16:52
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Американские ученые изучили уровень заболеваемости раком у детей и обнаружили, что с 1980-х годов их количество постоянно растет.

Также ученые дополнительно изучили детей до 5 лет, чтобы отследить тенденцию развития заболевания у этой возрастной группы по всему миру. Исследование опубликовали в журнале JNCI Cancer Spectrum, передает medical xpress.

Международное агентство по исследованию рака, которое является частью Всемирной организации здравоохранения, собирает все данные о заболеваемости раком по всему миру.

Ученые проанализировали данные из разных стран мира и сравнили тенденции развития заболеваемости для 11 видов рака у детей с 1988 до 2012 года.

Оказалось, что дети до пяти лет начали чаще болеть лейкемией, нейробластомами и гепатобластомами и у них чаще начали появляться опухоли головного мозга.

Гепатобластома (опухоль печени) стала чаще появляться у детей 11 из 15 изучаемых регионов (чаще на 1,9−6,5% ежегодно). Уровень заболеваемости повысился во всех регионах, кроме Южной Азии.

Астроцитарные опухоли в головном мозге наоборот начали встречаться реже и количество случаев идет на спад в течение продолжительного времени.

Ученые утверждают, что значительное увеличение частоты заболеваемости замечено у малышей из развитых стран.

Исследователи полагают что дальнейшие исследования помогут пролить больше света на эту тенденцию.

Как ранее сообщал «Ракурс», ученые научились выяснять причину возникновения раковых опухолей по ДНК.


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