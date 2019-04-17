Раковые опухоли: ученые научились выяснять причину недуга по ДНК. Фото: GoldVoice.club

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Точную причину возникновения раковой опухоли научились выяснять ученые. Это открытие удалось сделать благодаря исследованию ДНК опухоли рака.

Ученые Кембриджского университета и Королевского колледжа Лондона создали перечень раковых маркеров, указывающих на то, из-за каких именно изменений у человек появились раковые опухоли, сообщается в журнале Cell, передает «ВВС-Украина».

В рамках исследования ученые взяли здоровые стволовые клетки и подвергли их воздействию около 80 факторов, которые могут вызвать рак. Затем исследователи изучили ДНК мутаций и выяснили, как выглядит влияние тех или иных канцерогенов на клетки. По словам ученых, влияние веществ оставляет уникальный «почерк», что помогает ученым определить, что именно привело к возникновению опухолей. Сейчас исследователи работают над дополнением указанного каталога.

После выявления рака у одного человека и изучения ДНК его опухоли можно понять причину заболевания. По словам ученых, это поможет обезопасить других, если причиной, например, была загрязненная среда или какие-то другие внешние факторы.