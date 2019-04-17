Ракові пухлини: вчені навчилися з’ясовувати причину недуги за ДНК. Фото: GoldVoice.club

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Точну причину виникнення ракової пухлини навчились з’ясовувати вчені. Це відкриття вдалося зробити завдяки дослідженню ДНК пухлини раку.

Вчені Кембриджського університету і Королівського коледжу Лондона створили перелік ракових маркерів, що вказують на те, через які саме зміни у особи з’явилися та виросли ракові пухлини, повідомляється у журналі Cell, передає «ВВС-Україна».

У рамках дослідження вчені взяли здорові стовбурові клітини та піддали їх впливу близько 80 факторам, які можуть викликати рак. Потім дослідники вивчили ДНК мутацій і з’ясували, як саме виглядає вплив тих чи інших канцерогенів на клітинах. За словами науковців, вплив речовин залишає унікальний «почерк», що допомагає вченим визначити, як що саме призвело до виникнення пухлин. Наразі дослідники працюють над доповненням вказаного каталогу.

Після виявлення раку у однієї особи та вивчення ДНК її пухлини можна зрозуміти причину захворювання. За словами вчених, це допоможе убезпечити інших, якщо чинником, наприклад, було забруднене середовище чи якісь інші зовнішні фактори.