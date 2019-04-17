Неплательщиков алиментов будут привлекать к принудительным работам. Фото: journalby.com

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Неплательщики алиментов смогут отработать долги предприятия «Черкассытеплокоммунэнерго».

Городская власть определила коммунальное предприятие «Черкассытеплокоммунэнерго» как одно из мест, где должники по выплате алиментов могут отработать неуплату. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, ссылаясь на директора Павла Карася.

Директор «Черкассытеплокоммунэнерго» рассказал о порядке выполнения работ и начисления оплаты за них. Так, по словам Карася, лицо, которое направили на предприятие, должно будет выполнять неквалифицированные работы по уборке, выгрузке мусора или покраске. Средства за эти работы предприятие будет перечислять Государственной исполнительной службе. В свою очередь исполнительная служба переводит указанные деньги на счет лица, назначенного судом как получатель средств.

Также на предприятии отметили, что недавно к ним был направлен первый неплательщик алиментов.

Всего у предприятия более 160 объектов в Черкассах, среди которых 36 котельных, более 80 тепловых пунктов.