Неплатників аліментів залучатимуть до примусових робіт. Фото: journalby.com

https://racurs.ua/ua/n120853-neplatnykiv-alimentiv-zaluchatymut-do-prymusovyh-robit.html

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Неплатники аліментів зможуть відпрацювати борги на підприємстві «Черкаситеплокомуненерго».

Міська влада визначила комунальне підприємство «Черкаситеплокомуненерго», як одне з місць, де боржники із виплати аліментів можуть відпрацювати невиплати. Про це повідомляє прес-служба підприємства, посилаючись на директора Павла Карася.

Директор «Черкаситеплокомуненерго» розповів про порядок виконання робіт та нарахування оплати за них. Так, за словами Карася, особа, яку направили на підприємство, має виконувати некваліфіковані роботи з прибирання, вивантаження сміття або фарбування. Кошти за ці роботи підприємство перераховуватиме державній виконавчій службі. У свою чергу виконавча служба переводить вказані гроші на рахунок людини, яка призначена судом як отримувач коштів.

Також у підприємстві зазначили, що нещодавно до них було направлено першого неплатника аліментів.

Загалом підприємство має понад 160 об'єктів у Черкасах, серед яких 36 котелень, понад 80 теплових пунктів.