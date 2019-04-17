Окупанти затримали активіста Раїма Айвазова, який допомагав арештованим кримсько-татарським політв’язням

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У Криму зник активіст Раїм Айвазов, який допомагав арештованим кримськотатарським політв’язням. Його схопили на контрольно-пропускному пункті «Каланчак» під час перетину адміністративного кордону.

Жителя мікрорайону Кам’янка Сімферопольського району Раїма Айвазова затримали опівночі 17 квітня, востаннє на зв’язок він виходив о 3.00, повідомляє правозахисний рух «Кримська солідарність». Родичі дотепер не можуть з’ясувати, що сталося із активістом, адже його телефон вимкнено.

Айвазов — кримсько-татарський активіст, який займався організацією передач в СІЗО Ростова-на-Дону заарештованим в Криму політв’язням.

Спочатку родичі зателефонували на гарячу лінію ФСБ і російських прикордонників. Там порадили звертатися у сімферопольське управління Прикордонної служби ФСБ.

Дружина зниклого залишила повідомлення в поліції та прокуратурі про зникнення чоловіка. Вона розповіла, що о третій годині ночі Айвазов написав, що його «затримали і не пропускають далі, очікуючи приїзду людини для бесіди».

Коли сім’я затриманого приїхала до Сімферополя, у прикордонній службі їй відмовили в наданні інформації про нього. На пошуки Айвазова до адмінмежі півострова з Україною виїхали його знайомі і друзі.

15 квітня окупанти в Криму обшукали мечеть та помешкання імама Рустема Абілєва й після завершення так званих слідчих дій затримали духовного керівника.