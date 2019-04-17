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Стрілянину на трасі під Одесою спричинив конфлікт чиновників за контроль над зважуванням фур

Стрілянину на трасі під Одесою спричинив конфлікт чиновників за контроль над зважуванням фур — ЗМІ (ФОТО, ВІДЕО)

17 кві 2019, 11:21
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Погром зі стріляниною на трасі Одеса-Київ біля села Дачне спричинений конфліктом двох чиновників з «Укртрансбезпеки», які претендують на контроль над зважуванням вантажівок.

Про це «Думській» повідомили в прокуратурі області. Мовляв, війна відбувається між начальником «Укртрансбезпеки» Сергієм Талалою і його заступником Наталією Жерноклеєвою. Обидвох підтримують активісти з місцевих громадських організацій, а також київська ГО «Український транспортний союз».

Стрілянину на трасі під Одесою спричинив конфлікт чиновників за контроль над зважуванням фур

Прес-секретар Головного управління Нацполіціі Одеської області Руслан Форостяк у Фейсбук також припустив, що стрілянина на Київській трасі пов’язана з конфліктом між громадськими утвореннями, які контролюють зважування фур.

«Ті, хто здійснив напад, вдень є активістами, а вночі діють як бандити. Цікаво, чому світло та камери були відключені саме на ваговому комплексі „Укртрансзбеки“ і саме під час нападу?», — прокоментував Форостяк події останньої ночі.

Крім того, він звернув увагу на те, що поліція могла не використовувати табельну зброю, оскільки в темноті робити це було небезпечно. Патрульні затримали декількох нападників і надали медичну допомогу постраждалим.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганський дій на пункті вагового контролю під Одесою.

Нагадаємо, що пізно увечері 16 квітня на посту «Дачне» у Біляївському районі Одеської області група озброєних осіб напала на представників громадської організації, які перебували на ваговому пункті під час зважування вантажних автомобілів.

Троє чоловіків отримали поранення, розбили й декілька автомобілів активістів.

Стрілянину на трасі під Одесою спричинив конфлікт чиновників за контроль над зважуванням фур

Стрілянину на трасі під Одесою спричинив конфлікт чиновників за контроль над зважуванням фур


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