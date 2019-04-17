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На Одещині розстріляли працівників “Укртрансбезпеки” — соцмережі. Фото: Олеся Голодок / Facebook

На Одещині розстріляли працівників «Укртрансбезпеки» — соцмережі (ФОТО, ВІДЕО)

17 кві 2019, 01:26
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Працівників «Укртрансбезпеки» розстріляли невідомі на Одещині. Напад на контрольний пост стався поблизу села Дачне на трасі Київ — Одеса.

Внаслідок стрілянини є поранені. Про це повідомила у Facebook активістка Олеся Голодок.

За її даними, група невідомих у масках напала на контрольний пост із боку села. Вони застосували вогнепальну зброю і палиці, стріляли по людях і автомобілях.

При цьому представники місцевої поліції спостерігали за ситуацією, але не намагалися зупинити нападників, тож останні змогли безперешкодно втекти, заявила активістка.

Вона також оприлюднила відео з коментарем очевидця нападу.

У свою чергу речник поліції Одеській області Руслан Форостяк написав у Facebook, що зухвалий напад і дії правоохоронців будуть розслідувані. Водночас він припускає, що це могли бути розбірки невизначених «активістів».

Форостях також уточнив у коментарях до посту, що по лінії «103» надійшла інформація про двох потерпілих унаслідок стрілянини.

Речник поліції Одеській області Руслан Форостяк прокоментував напад на контрольний пост. Скріншот із Facebook

За даними одеського видання «Думська», поранених п’ятеро. Один із них перебуває в тяжкому стані. Також пошкоджено п’ять автомобілів.

На Одещині розстріляли працівників “Укртрансбезпеки” — соцмережі. Фото: Олеся Голодок / Facebook

На Одещині розстріляли працівників “Укртрансбезпеки” — соцмережі. Фото: Олеся Голодок / Facebook

На Одещині розстріляли працівників “Укртрансбезпеки” — соцмережі. Фото: Олеся Голодок / Facebook

На Одещині розстріляли працівників “Укртрансбезпеки” — соцмережі. Фото: Олеся Голодок / Facebook

Джерело: Ракурс


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