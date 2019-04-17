На Одещині розстріляли працівників “Укртрансбезпеки” — соцмережі. Фото: Олеся Голодок / Facebook

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Працівників «Укртрансбезпеки» розстріляли невідомі на Одещині. Напад на контрольний пост стався поблизу села Дачне на трасі Київ — Одеса.

Внаслідок стрілянини є поранені. Про це повідомила у Facebook активістка Олеся Голодок.

За її даними, група невідомих у масках напала на контрольний пост із боку села. Вони застосували вогнепальну зброю і палиці, стріляли по людях і автомобілях.

При цьому представники місцевої поліції спостерігали за ситуацією, але не намагалися зупинити нападників, тож останні змогли безперешкодно втекти, заявила активістка.

Вона також оприлюднила відео з коментарем очевидця нападу.

У свою чергу речник поліції Одеській області Руслан Форостяк написав у Facebook, що зухвалий напад і дії правоохоронців будуть розслідувані. Водночас він припускає, що це могли бути розбірки невизначених «активістів».

Форостях також уточнив у коментарях до посту, що по лінії «103» надійшла інформація про двох потерпілих унаслідок стрілянини.

За даними одеського видання «Думська», поранених п’ятеро. Один із них перебуває в тяжкому стані. Також пошкоджено п’ять автомобілів.