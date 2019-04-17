В Одесской области расстреляли работников «Укртрансбезопасности» — соцсети. Фото: Олеся Голодок / Facebook

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Сотрудников «Укртрансбезопасности» расстреляли неизвестные в Одесской области. Нападение на контрольный пост произошло близ села Дачное на трассе Киев — Одесса.

В результате стрельбы есть раненые. Об этом сообщила в Facebook активистка Олеся Голодок.

По ее данным, группа неизвестных в масках напала на контрольный пост со стороны села. Они применили огнестрельное оружие и дубинки, стреляли по людям и автомобилям.

При этом представители местной полиции наблюдали за ситуацией, но не пытались остановить налетчиков, поэтому последние смогли беспрепятственно скрыться, заявила активистка.

Она также обнародовала видео с комментарием очевидца нападения.

В свою очередь спикер полиции Одесской области Руслан Форостяк написал в Facebook, что дерзкое нападение и действия правоохранителей будут расследованы. В то же время он предполагает, что это могли быть разборки неопределенных «активистов».

Форостях также уточнил в комментариях к посту, что по линии «103» поступила информация о двух пострадавших в результате стрельбы.

По данным одесского издания «Думская», раненых пятеро. Один из них находится в тяжелом состоянии. Также повреждены пять автомобилей.