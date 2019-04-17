Зеленский заявил о продаже бесплатных билетов на дебаты. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/n120839-zelenskiy-zayavil-o-prodaje-besplatnyh-biletov-na-debaty-video.html

Ракурс

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил об открытии продажи бесплатных билетов на дебаты. Украинцы могут приобрести за 0.1 грн билет в фан-зону, которая находится в центре НСК «Олимпийский».

По словам Зеленского, для покупки бесплатного билета необходимо зарегистрироваться на сайте дебатов и затем можно приобрести два бесплатных билета на одного человека. Об этом сообщается на странице команды Зеленского в Facebook.

После покупки на почту придет электронный билет. Согласно информации сайта, вход на стадион будет доступен в 16.00, а уже через час начнется программа перед дебатами, которые стартуют в 19.00.

По словам Зеленского, штаб Порошенко настаивает на установке второй сцены, чтобы зрительно поделить избирателей за их политическими взглядами.

Как ранее сообщал «Ракурс», кандидаты для дебатов арендовали НСК «Олимпийский» на сутки.