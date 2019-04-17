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Ракурс
Зеленский заявил о продаже бесплатных билетов на дебаты. Фото: Народна правда

Зеленский заявил о продаже бесплатных билетов на дебаты (ВИДЕО)

17 апр 2019, 00:31
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Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил об открытии продажи бесплатных билетов на дебаты. Украинцы могут приобрести за 0.1 грн билет в фан-зону, которая находится в центре НСК «Олимпийский».

По словам Зеленского, для покупки бесплатного билета необходимо зарегистрироваться на сайте дебатов и затем можно приобрести два бесплатных билета на одного человека. Об этом сообщается на странице команды Зеленского в Facebook.

Продажа билетов на дебаты. Фото: arm.frontmanager

После покупки на почту придет электронный билет. Согласно информации сайта, вход на стадион будет доступен в 16.00, а уже через час начнется программа перед дебатами, которые стартуют в 19.00.

По словам Зеленского, штаб Порошенко настаивает на установке второй сцены, чтобы зрительно поделить избирателей за их политическими взглядами.

Как ранее сообщал «Ракурс», кандидаты для дебатов арендовали НСК «Олимпийский» на сутки.

Источник: Ракурс


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