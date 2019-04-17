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Ракурс
Зеленський заявив про продаж безкоштовних квитків на дебати. Фото: Народна правда

Зеленський заявив про продаж безкоштовних квитків на дебати (ВІДЕО)

17 кві 2019, 00:31
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Кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив про відкриття продажу безкоштовних квитків на дебати. Українці можуть придбати за 0.1 грн квиток у фан-зону, яка розташована в центрі НСК «Олімпійський».

За словами Зеленського, для покупки безкоштовного квитка необхідно зареєструватися на сайті дебатів і потім можна придбати два безкоштовних квитка на одну особу. Про це повідомляється на сторінці команди Зеленського в Facebook.

Продаж безкоштовних квитків на дебати. Фото: arm.frontmanager

Після покупки на пошту прийде електронний квиток. Згідно з інформацією сайту, вхід на стадіон буде доступний в 16.00, а вже через годину почнеться програма перед дебатами, які стартують о 19.00.

За словами Зеленського, штаб Порошенко наполягає на встановленні другої сцени, щоб візуально поділити виборців за їх політичними поглядами.

Як раніше повідомляв «Ракурс», кандидати для дебатів орендували НСК «Олімпійський» на добу.

Джерело: Ракурс


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