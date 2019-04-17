Кандидати орендували НСК «Олімпійський» для дебатів – ЗМІ .Фото: Ukranews

https://racurs.ua/ua/n120838-kandydaty-orenduvaly-nsk-olimpiyskyy-dlya-debativ-zmi.html

Ракурс

Кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський орендували стадіон «Олімпійський» на 19 квітня на добу.

Для дебатів стадіон орендували з 9 ранку до півночі. Про це повідомляє прес-служба «Олімпійського», передає видання «theБабель».

Вартість дебатів становить близько 6−8 млн грн. Згідно з інформацією видання УНН, дебати оплатять кандидати.

За словами представника штабу Зеленського Дмитра Разумкова, вони виступають за концертну установку сцени, при якій зберігається трав’яний крій, але штаб Порошенка наполягає на іншій сцені.

Зазначимо, що Порошенко згоден взяти участь в дебатах 19 квітня і запропонував провести їх з 16.00 до 18.00. Однак, в штабі Зеленського підкреслюють, що, відповідно до закону, дебати проходять з 19.00 до 22.00.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський і Порошенко уклали угоду з Національним спортивним комплексом «Олімпійський».